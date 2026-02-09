napoli como probabili formazioni e orari tv tocca al duo brasiliano giovane alisson

Il Napoli si prepara ad affrontare il Como domani sera al Maradona, in una partita che si preannuncia complicata per i tanti infortuni. Antonio Conte dovrà fare i conti con diverse assenze e schiererà il duo brasiliano Giovane-Alisson tra i titolari. La squadra cerca di mantenere alta la concentrazione prima dei quarti di Coppa Italia, dove il Napoli punta a passare il turno e avvicinarsi alle semifinali.

Napoli, 9 febbraio 2026 - L'emergenza infortuni non accenna a rientrare e all'orizzonte per Antonio Conte non c'è neanche la anto amata settimana piena di lavoro: colpa, se così si può dire, dei quarti di finale di Coppa Italia, da disputare martedì 10 febbraio alle 21 al Maradona contro il Como, con la vincente che in semifinale se la vedrà con l' Inter, che intanto in campionato non accenna a rallentare la propria marcia. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

