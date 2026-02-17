Atalanta-Napoli scuole calcio e persone con disabilità nel settore ospiti | la decisione
L’Atalanta ha deciso di far sedere nel settore ospiti alcune scuole calcio e persone con disabilità durante la partita contro il Napoli del 22 febbraio a Bergamo. La scelta nasce dal divieto di trasferta imposto dal Viminale ai tifosi napoletani, ma l’Atalanta vuole comunque offrire un’opportunità di partecipazione a chi normalmente avrebbe difficoltà a seguire la partita dal vivo. Verranno organizzati spazi dedicati per garantire a tutti di assistere all’incontro in modo sicuro e inclusivo.
Su iniziativa del club bergamasco, pienamente sostenuta dal Ministero dell’Interno, dopo il divieto di trasferta per i tifosi partenopei disposto dal Viminale “Un messaggio forte contro ogni violenza, per ribadire che il calcio è luogo di lealtà e amicizia, nel segno di uno sport che promuove i valori di inclusione e rispetto”, scrive il Ministero dell'Interno in una nota. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Quando gioca il Napoli? Il calendario degli azzurri nel mese di febbraio Conte: "Champions, Europa League o Conference. In 13 partite capiremo il nostro futuro" Stadio inadeguato, la testimonianza: "Uno striscione ci ha impedito di vedere la partita.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Atalanta-Napoli, con la trasferta vietata il settore ospiti sarà aperto a bambini, ragazzi delle scuole calcio e persone con disabilitàIn occasione dell'incontro di calcio tra Atalanta e Napoli, in programma il 22 febbraio a Bergamo, gli spalti del settore ospiti - dopo il divieto di trasferta per i tifosi partenopei disposto dal Vim ... bergamo.corriere.it
