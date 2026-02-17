Atalanta-Napoli bambini e disabili nel settore ospiti dopo il divieto di trasferta

L'Atalanta ha deciso di far entrare bambini e disabili nel settore ospiti per la partita contro il Napoli del 22 febbraio a Bergamo, dopo che il Viminale aveva vietato la trasferta ai tifosi napoletani. La scelta mira a garantire la presenza di spettatori nel settore riservato ai supporter ospiti, anche se i tifosi partenopei non potranno essere presenti in trasferta. La decisione è stata presa alla luce delle restrizioni imposte dalle autorità, che avevano bloccato l’ingresso dei tifosi napoletani negli stadi italiani.

LA DECISIONE. In occasione dell'incontro in programma il 22 febbraio a Bergamo, gli spalti del settore ospiti - dopo il divieto di trasferta per i tifosi partenopei disposto dal Viminale - non rimarranno vuoti. Il 22 febbraio, in occasione di Atalanta–Napoli, a Bergamo, gli spalti del settore ospiti non resteranno vuoti. Saranno bambini, ragazzi delle scuole calcio, persone con disabilità e associazioni attive nel sociale ad animare lo stadio. Un'iniziativa del club bergamasco.