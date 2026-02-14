L'Atalanta ha annunciato i convocati per la partita contro la Lazio, e tra loro c’è anche Scamacca, mentre De Ketelaere resta l’unico assente. La squadra di Palladino si prepara alla sfida della 25ª giornata di Serie A, convocando un totale di 23 giocatori, tra cui il nuovo acquisto che sta cercando di inserirsi nel reparto offensivo.

Sono 23 i calciatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida tra Lazio e Atalanta, valida per la 25ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 18 allo stadio Olimpico. Il tecnico della Dea ha sciolto l'unico dubbio: Gianluca Scamacca è recuperato. L’attaccante ha superato i problemi fisici e figura regolarmente nella lista dei convocati per la trasferta romana. Niente da fare, invece, per Charles De Ketelaere che è stato sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro per una lesione al menisco: per lui è previsto uno stop di circa un mese. Tornano infine a disposizione dopo un turno di squalifica Ahanor e De Roon, pronti a riprendersi una maglia da titolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, i convocati per la Lazio: c'è Scamacca, De Ketelaere unico assente

L’Atalanta ha una buona notizia in vista della partita contro la Lazio.

Alla ripresa degli allenamenti, giovedì 12 febbraio, De Ketelaere e Scamacca si preparano a essere i protagonisti della prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I convocati per Atalanta-Cremonese | Serie A Enilive 2025/26; Atalanta, i convocati per la Cremonese: si rivede Bakker. Out gli squalificati De Roon e Ahanor; Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione; I grigiorossi convocati per Atalanta-Cremonese.

Atalanta, i convocati contro la Lazio: la scelta su ScamaccaRaffaele Palladino ha sciolto i dubbi in vista del big match dell'Olimpico contro la Lazio in programma oggi alle 18. La notizia del giorno in casa Atalanta è il recupero di Gianluca Scamacca: ... fantacalcio.it

Lazio, i convocati per l'Atalanta: Romagnoli squalificato, Pedro koSono 23 i giocatori selezionati da Sarri in vista del match contro i nerazzurri valido per la 25ª giornata di Serie A ... msn.com

I nerazzurri convocati per #LazioAtalanta Our squad list for Lazio v Atalanta Presented by isybank #GoAtalantaGo x.com

i #convocati della #Cremonese per il match contro l'#Atalanta facebook