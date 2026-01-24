Atalanta Palladino cambia l’attacco | Raspadori e Krstovic in pole col Parma

L'Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena. Per questa partita, il tecnico Palladino sembra orientato a schierare dall'inizio Raspadori e Krstovic, entrambi in pole position, con De Ketelaere. La scelta tattica mira a rafforzare l’attacco della squadra in vista di un appuntamento importante.

CALCIO. Per la gara di domenica 25 gennaio alla New Balance Arena (alle 15) il tecnico sembra orientato a lanciare dal 1’ l’ex Atletico e il montenegrino con De Ketelaere. In difesa spazio a Scalvini e Ahanor accanto a Djimsiti. Raspadori e Krstovic in attacco, Scalvini e Ahanor in difesa. Raffaele Palladino medita il turnover contro il Parma, domenica 25 gennaio alla New Balance Arena (alle 15), anche in vista dell’ultima sfida della prima fase di Champions League, mercoledì 28 con l’Union Saint-Gilloise. Contro i ducali il tecnico nerazzurro sembra orientato a far debuttare dal 1’ Raspadori nel tridente d’attacco completato da Krstovic e De Ketelaere, con Lookman e Scamacca inizialmente in panchina, anche se il ballottaggio tra il macedone e il centravanti azzurro è aperto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atalanta, Palladino prepara la sfida al Parma: Raspadori da 1' per una Dea all'attaccoL’Atalanta si prepara ad affrontare il Parma con alcune novità in formazione.

Atalanta, cercasi continuità. Palladino cambia l’attaccoL'Atalanta cerca maggiore continuità nel rendimento, dopo un inizio di stagione caratterizzato da alternanze e risultati altalenanti.

