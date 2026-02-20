Atalanta Palladino cambia in attacco | Krstovic e Samardzic in pole col Napoli

L’Atalanta ha deciso di schierare Krstovic e Samardzic dall’inizio contro il Napoli, domenica 22 febbraio a Bergamo. La scelta deriva dalla necessità di rinforzare l’attacco dopo alcune recenti difficoltà in fase realizzativa. Palladino punta su questi due attaccanti per cercare di migliorare la produzione offensiva della squadra. La formazione nerazzurra si prepara a affrontare una delle partite più importanti del campionato. I tifosi attendono con ansia la disposizione in campo.

CALCIO. Per la gara di campionato contro i partenopei, domenica 22 febbraio (alle 15) a Bergamo il tecnico nerazzurro sembra orientato a rilanciare il montenegrino e il serbo dal 1’. In difesa Scalvini in vantaggio su Kossounou. Krstovic in pressing su Scamacca, Samardzic su Pasalic. Raffaele Palladino pensa a variazioni in attacco per la gara di domenica 22 febbraio contro il Napoli alla New Balance Arena (alle 15). In difesa potrebbe tornare Scalvini per Kossounou accanto a Djimsiti e a uno tra Kolasinac e Ahanor, con probabile conferma di Zappacosta e Bernasconi sulle corsie laterali.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Atalanta, Palladino cambia l’attacco: Raspadori e Krstovic in pole col ParmaL'Atalanta si prepara alla sfida contro il Parma in programma domenica 25 gennaio alla New Balance Arena.

Atalanta, ripresa in Germania: Krstovic e Samardzic sperano in un posto col NapoliL’Atalanta si è allenata mercoledì 18 febbraio a Dortmund, dopo la sconfitta in Champions contro il Borussia.

