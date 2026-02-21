Atalanta arriva il Napoli | Palladino conferma il doppio trequartista
L’Atalanta sfida il Napoli domani alle 15 alla New Balance Arena, dopo aver deciso di adottare il modulo con due trequartisti. La scelta deriva dall’esigenza di rafforzare l’attacco e migliorare la fase offensiva. Palladino ha confermato la formazione con questa configurazione, puntando sulla velocità delle punte e sul sostegno dei trequartisti. I bergamaschi cercano punti per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alle zone europee.
L’Atalanta che insegue una posizione che qualifichi alle prossime coppe europee domani pomeriggio riceve il Napoli, alle 15, alla New Balance Arena. Partita da non sbagliare per i nerazzurri, dopo la vittoria del Como in casa della Juventu s: fare risultato pieno contro il Napoli per la Dea significherebbe restare nel gruppo all’inseguimento del quarto posto, che continua a rappresentare il vero obiettivo stagionale dei bergamaschi. Per questo battere il Napoli e’ la priorità per i nerazzurri, anche rispetto alla Champions. Alla partita casalinga di mercoledì contro il Borussia Dortmund, alla ‘remuntada’ dopo lo 0-2 subito martedì in Germania, si penserà da lunedì mattina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Maldini Lazio, ufficiale il deposito del contratto: il trequartista arriva dall’Atalanta, le ultimissimeLa Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Daniel Maldini dall’Atalanta.
