Atalanta a Verona con i big | Palladino conferma il tridente d’attacco

CALCIO. Per la gara contro l’Hellas, sabato 6 dicembre al Bentegodi (20,45), il tecnico sembra orientato a riproporre la formazione tipo con De Ketelaere-Scamacca-Lookman davanti. A sinistra può rientrare Zappacosta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, a Verona con i big: Palladino conferma il tridente d’attacco

