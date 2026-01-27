Maldini Lazio ufficiale il deposito del contratto | il trequartista arriva dall’Atalanta le ultimissime

La Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Daniel Maldini dall’Atalanta. Il club ha depositato il contratto, rendendo ufficiale il trasferimento del trequartista. Ora si attende solo il suo esordio in maglia biancoceleste.

Maldini, figlio d’arte, si allontana dalla Juventus e potrebbe trasferirsi all’Atalanta.

La possibilità di un interesse della Juventus per Maldini, il trequartista dell’Atalanta, sta emergendo come alternativa nel caso in cui le trattative per Chiesa non si concretizzino.

Argomenti discussi: Lazio, ecco Maldini dall'Atalanta; Daniel Maldini alla Lazio, fissata la data di visite mediche e firma: quando l'annuncio ufficiale?; Daniel Maldini a un passo dalla Lazio: cifre e dettagli dell'affare con l'Atalanta; La Lazio annuncia Maldini: Daniel is here.

