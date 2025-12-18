Tra colline e sterrati del Friuli il Campionato italiano Gravel intitolato a Enzo Cainero

Tra le suggestive colline e sterrati del Friuli, il Gran Premio Enzo Cainero si prepara ad accogliere i partecipanti il 12 luglio. Questa prestigiosa gara, valida per il Campionato italiano Gravel, rende omaggio alla figura di Enzo Cainero, simbolo di passione e avventura su due ruote. Un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo gravel, immerso in un paesaggio naturale di rara bellezza.

Si chiamerà Gran Premio Enzo Cainero, la gara, in programma il prossimo 12 luglio, per il Campionato italiano Gravel. La tappa prenderà il via da Artegna e si snoderà lungo un percorso misto tra asfalto e sterrato che coinvolgerà diversi Comuni del Friuli collinare, con particolare riferimento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

