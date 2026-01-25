Zaffiro stellato viola da 3563 carati in vendita vale fino a 400 milioni di dollari

È disponibile sul mercato internazionale uno zaffiro stellato viola di 3.563 carati, il più grande mai certificato. Questa gemma, di notevole valore, rappresenta un esempio unico nel suo genere. La sua imponenza e qualità la rendono un oggetto di grande interesse per collezionisti e appassionati di gioielleria. Il prezzo stimato può raggiungere i 400 milioni di dollari, evidenziando la sua rarità e valore.

Lo zaffiro stellato viola più grande mai certificato è ufficialmente sul mercato internazionale delle gemme. La pietra, presentata a Colombo, in Sri Lanka, pesa 3563 carati ed è stata battezzata Star of Pure Land, ovvero "Stella della Terra Pura". Secondo le valutazioni diffuse dagli operatori del settore, il suo valore stimato si colloca tra i 300 e i 400 milioni di dollari, una cifra che la colloca tra le gemme più preziose mai apparse sul mercato. Zaffiro stellato viola, chi è il proprietario. La pietra è stata rinvenuta nel 2023 in una cava di gemme nei pressi di Ratnapura, nel sud dello Sri Lanka, area storicamente nota come la "città delle gemme".

