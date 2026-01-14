Assegno unico per 120mila famiglie | da quest’anno il sostegno vale di più
Dal 2023, 120.000 famiglie italiane beneficiano di un aumento dell’assegno unico, grazie alla rivalutazione legata all’inflazione. L’incremento medio dell’1,4% permette un sostegno più consistente, con un aumento annuo fino a 33,60 euro per figlio, in base all’Isee. Questa misura mira a rafforzare il supporto alle famiglie, garantendo un aiuto più adeguato alle esigenze economiche attuali.
LA MISURA. La rivalutazione legata all’inflazione si attesta in media all’1,4%: in base all’Isee si raggiungerà fino a un aumento annuo per figlio di 33,60 euro. I sindacati: «È utile, ma restano criticità: servono più risorse». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
