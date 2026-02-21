Aspettando il Papa i figli di Lampedusa | Visiti il santuario di Porto Salvo significa benedire il dialogo interreligioso

I figli di Lampedusa aspettano il Papa, che visiterà il santuario di Porto Salvo. Per loro, questa visita rappresenta un gesto di rispetto e di speranza, simbolo di dialogo tra le diverse religioni dell’isola. Hanno preparato un breve messaggio, invitando il Pontefice a riconoscere il valore di un luogo che ha sempre promosso l’accoglienza e l’unità tra le comunità. La gente del posto si prepara ad accogliere il Santo Padre con entusiasmo.

Il comitato spontaneo ha indirizzato a Leone XIV, che il prossimo 4 luglio sarà in visita apostolica sulla maggiore delle isole Pelagie, un messaggio "Santo Padre, affinché il suo passo sia guidato dalla consapevolezza di calpestare una terra dove il Cielo ha già parlato il linguaggio dell'unità, le offriamo brevi cenni sulla storia del santuario della Madonna di Porto Salvo in Lampedusa. Non un è un semplice tempio di pietra, ma un miracolo vivente di fratellanza. In un mondo che troppo spesso usa il nome di Dio per tracciare confini, questo piccolo santuario è da secoli la prova che il cielo è uno solo".