Asilo trauma | Polesella processo per maestre tra punizioni e paura

A Polesella, tre maestre dell’asilo “Pietro Selmi” affrontano un processo dopo aver suscitato preoccupazione tra genitori e comunità. Le insegnanti sono accusate di aver usato punizioni e aver generato paura tra i bambini. L’udienza si terrà il 12 maggio e si concentrerà sulle accuse di comportamenti inappropriati all’interno dell’asilo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte famiglie della zona.

Polesella, trauma nell’asilo: al via il processo per le maestre accusate di maltrattamenti. Il 12 maggio prossimo si aprirà il processo per tre educatrici dell’asilo nido “Pietro Selmi” di Polesella, in provincia di Rovigo. Le donne, di 45, 58 e 61 anni, dovranno rispondere di maltrattamenti nei confronti dei bambini che frequentavano la struttura, emersi dopo un’indagine che ha rivelato un clima di paura e insicurezza all’interno dell’istituto. Un’indagine shock: il racconto di bambini terrorizzati. La vicenda ha scosso la comunità locale, portando alla luce dinamiche preoccupanti all’interno del mondo dell’istruzione infantile.🔗 Leggi su Ameve.eu

