Maltrattamenti all’asilo Indagate tre maestre

Tre maestre dell’asilo Walt Disney sono sotto indagine per presunti maltrattamenti sui bambini. I genitori denunciano metodi duri e severi, che avrebbero causato timore e disagio tra i piccoli. Le accuse sollevano interrogativi sulla tutela e il benessere dei bambini in ambienti scolastici, evidenziando l’importanza di controlli e interventi per garantire un’educazione sicura e rispettosa.

Tre maestre della struttura sono state accusate di maltrattamenti ripetuti e indagate dalle forze dell'ordine: i carabinieri hanno prima notificato alle insegnanti gli avvisi di garanzia e, poche settimane dopo, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Da qualche giorno, le insegnanti risultano sospese dalla dirigenza scolastica, in attesa del chiarimento delle posizioni giudiziarie. Le indagini sono partite dalla denuncia di un genitore che ha raccontato alle forze dell'ordine di ripetuti maltrattamenti nei confronti dei bimbi da parte delle tre maestre, cinquantenni, che da molti anni lavoravano nella scuola dell'infanzia. Nelle denunce presentate dai genitori si parla anche di "strattoni e sberle".

