Cinque maestre, tra cui tre suore, sono state messe sotto inchiesta per il caso di un asilo nido a Benevento. I bambini, tra i 10 mesi e i 3 anni, sarebbero stati picchiati, insultati e legati a sedie e passeggini. La vicenda ha scosso la città e ora si aspetta che la giustizia faccia chiarezza su quanto accaduto.

Benevento, 6 febbraio 2026 – Asilo nido lager a Benevento. Qui i bambini venivano schiaffeggiati, insultati e persino immobilizzati su sedie e passeggini. Violenze fisiche e psichiche che sono state scoperte grazie alle indagini dei carabinieri e dalla procura della città campana. Cinque maestre, tre suore e due laiche, sono indagate con l’accusa di concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di minori. Per loro il gip del tribunale ha disposto il divieto di dimora. L’orrore nei video e nelle intercettazioni. Attraverso intercettazioni audio e riprese effettuate con telecamere installate nelle aule sono stati documentati diversi abusi ai danni di bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei quali non ancora in grado di camminare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Asilo nido lager a Benevento: bimbi tra i 10 mesi e i 3 anni picchiati e legati. Indagate cinque maestre, tre sono suore

Approfondimenti su Asilo Nido Benevento

Questa mattina a Benevento sono state denunciate cinque maestre di un asilo di suore.

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Asilo Nido Benevento

Argomenti discussi: Ieri in Campania | maltrattamenti in un asilo a Benevento.

Asilo nido lager a Benevento: bimbi tra i 10 mesi e i 3 anni picchiati e legati. Indagate cinque maestre, tre sono suoreAttraverso intercettazioni audio e riprese effettuate con telecamere installate nelle aule sono stati documentati diversi abusi ai danni di bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 3 anni, alcuni dei ... quotidiano.net

In Italia gli asili nido stanno aumentando, ma non abbastanzaNegli ultimi anni in Italia sono aumentati i posti negli asili nido, un po’ perché sono state costruite nuove strutture e un po’ perché nascono sempre meno bambini. Di per sé il fatto che ci siano più ... ilpost.it

Bambini schiaffeggiati, insultati, trattenuti con la forza su sedie e passeggini. È il quadro emerso dalle indagini su un asilo nido di Benevento che hanno portato all’emissione di divieti di dimora nei confronti di cinque insegnanti, laiche e religiose, accusate in c facebook

Negli ultimi anni in Italia sono aumentati i posti negli asili nido. Di per sé questo è un risultato incoraggiante, ma comunque relativo: i posti disponibili, infatti, coprono meno di un terzo del fabbisogno, mentre le richieste crescono x.com