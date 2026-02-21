Ascolti tv ieri venerdì 20 febbraio chi ha vinto tra L' Eredità Olimpiadi Io sono Farah e Quarto Grado

Venerdì 20 febbraio, gli ascolti tv hanno mostrato chi ha dominato tra diversi programmi. L’Eredità ha attirato più spettatori rispetto a Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado, che si sono sfidati in prima serata. La serata ha visto un confronto acceso tra varietà, sport e attualità, con picchi di ascolto per il game show di Rai 1. La competizione tra i programmi si è conclusa con risultati diversi a seconda del target.

La Rai cala il tris nella giornata di venerdì 20 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset in prima serata con lo Speciale L’Eredità – Sfida tra giganti condotto da Marco Liorni, nell’access prime time con Affari tuoi e nel preserale con L’Eredità. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L'Eredità e Io sono Farah I dati dell'access prime time, i numeri di Affari tuoi e Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L’Eredità e Io sono Farah Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, L’Eredità – Sfida tra giganti: 2.🔗 Leggi su Virgilio.it

Ascolti tv ieri venerdì 13 febbraio chi ha vinto tra Affari Tuoi, Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto GradoVenerdì 13 febbraio 2026, i dati degli ascolti tv hanno mostrato che Affari Tuoi ha conquistato più spettatori rispetto a Olimpiadi, Io sono Farah e Quarto Grado.

Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono FarahI dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.