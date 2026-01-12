ascolti tv gerry scotti domina la prima serata bene le iene de martino rimonta

Nella prima serata televisiva, Gerry Scotti si conferma protagonista, mentre Le Iene ottengono buoni risultati. De Martino registra un miglioramento negli ascolti. Su Rai1, “Prima di noi” con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli si posiziona con una media di ascolti significativa. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico domenicale, offrendo un quadro aggiornato delle tendenze televisive.

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 2.257.000 spettatori pari al 14.0% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.285.000 spettatori con uno share del 18.0%, vincendo la serata. Su Rai3, dopo Report Lab (1.056.000 – 5.3%) e la presentazione (1.190.000 – 5.9%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.341.000 spettatori pari al 7.6% (Report Plus: 890.000 - 6.1%). Su Rai2 il film Il principe di Roma con Marco Giallini, Filippo Timi e Sergio Rubini segna 625. 🔗 Leggi su Iltempo.it

