Firenze muore 25enne senza fissa dimora | i suoi organi saranno donati

Un giovane di 25 anni, originario di Arezzo e senza fissa dimora, è deceduto dopo oltre due settimane di ricovero all’ospedale di Careggi a Firenze. La sua vita, segnata da problemi di tossicodipendenza, si è conclusa in circostanze tristi. I suoi organi saranno donati, offrendo una possibilità di speranza ad altre persone.

Un giovane di 25 anni, originario di Arezzo, senza fissa dimora, con una vita segnata dalla tossicodipendenza, è morto dopo oltre due settimane di agonia all’ospedale fiorentino di Careggi. Quando era ancora in vita aveva espressa la volontà di donare i suoi organi. Venerdì scorso l’autorizzazione all’espianto è stata concessa dal pubblico ministero di Firenze Antonio Natale, dopo l’accertamento della morte cerebrale. Il giovane era stato trovato in arresto cardiaco sotto un ponte di Firenze da soccorritori e forze dell’ordine, racconta il Corriere della Sera. Trasportato d’urgenza in ospedale, era stato intubato e ricoverato in condizioni disperate: il cervello era rimasto troppo a lungo senza ossigeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

