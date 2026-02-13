Eccellenza Sicilia | Sciacca-Kamarat scontro diretto per la Serie D | sfida cruciale al Gurrera

L’Eccellenza Sicilia si infiamma con il duello tra Sciacca e Kamarat, causa il vertice in bilico nel girone A. Domani alle 15:00, allo stadio Gurrera di Sciacca, i padroni di casa sfidano la favorita Kamarat in una partita che può decidere il primato. La sfida si presenta come una battaglia decisiva, con le due squadre pronte a battagliare fino all’ultimo secondo. Il Gurrera, noto per il suo terreno sintetico, sarà il teatro di questa sfida cruciale.

Sciacca-Kamarat, Sfida al Vertice per l’Eccellenza Siciliana. Domani alle 15:00 allo stadio Gurrera, l’Unitas Sciacca ospiterà il Kamarat in un match cruciale per il girone A del campionato di Eccellenza. La partita assume un’importanza strategica per la conquista della seconda posizione in classifica, con le due squadre separate da un solo punto e entrambe inseguendo la capolista Licata. Un Testacoda per la Serie D. La sfida tra Unitas Sciacca e Kamarat rappresenta un momento chiave nella lotta per l’accesso alla Serie D. Il campionato di Eccellenza siciliano è caratterizzato da un equilibrio precario, con ben cinque squadre a contendersi il secondo posto alle spalle della solida Licata.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’Unitas Sciacca prepara la sfida contro il Kamarat, che arriverà domani alle 15 allo stadio Gurrera per la ventiduesima giornata del campionato di Eccellenza, dopo aver perso tre punti importanti nella scorsa partita a causa di un errore arbitrale che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi.

Unitas Sciacca, al Gurrera arriva il KamaratL’Unitas Sciacca scenderà in campo domani alle 15 allo stadio Gurrera per affrontare il Kamarat nella gara valida per la ventiduesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza. La formazione ... agrigentonotizie.it

