Trovato in arresto cardiaco in Porto vecchio | migrante gravissimo a Cattinara

Un richiedente asilo nepalese è stato trovato in arresto cardiaco nel Porto Vecchio ed è stato immediatamente trasferito all'ospedale di Cattinara, dove ora si trova in condizioni molto gravi. La vicenda sottolinea l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza sanitaria. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto e garantire assistenza adeguata.

Un richiedente asilo di nazionalità nepalese è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 10 gennaio, nella zona dei magazzini del Porto vecchio. L'uomo, che con ogni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Migrante trovato morto in Porto vecchio, era deceduto da ore Leggi anche: Brucia un magazzino in Porto vecchio, due uomini a Cattinara Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Killer del capotreno, 27 ore di caccia all’uomo: arrestato Marin Jelenic, un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019. Arresto cardiaco in piazza Caricamento, turista salvato dalla Polizia Locale con il defibrillatore - Malore nel tardo pomeriggio a pochi passi dal Porto Antico: determinante l’intervento tempestivo degli agenti, che hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il Dae prima dell’arrivo del 118 ... lavocedigenova.it

Un arresto è stato effettuato dai carabinieri di Venezia nell’ambito delle indagini sull’uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.