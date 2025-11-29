Rapina alle poste banditi in fuga con 100mila euro in contanti Impiegati minacciati con le armi

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Livorno, 29 novembre 2025 – Una rapina in piena regola, con armi in pugno e dipendenti minacciati. Accade all’ufficio postale di Stagno, a Livorno, nella conosciutissima via Marx. I malviventi, con almeno una pistola in pugno, sono riusciti a fuggire con un bottino ingente, sicuramente superiore ai 100mila euro in contanti. La dinamica della rapina. Secondo quanto raccolto dalla squadra mobile di Livorno, i rapinatori avrebbero atteso l'orario di apertura dell'ufficio per fare irruzione minacciando gli impiegati presenti. Due sarebbero entrati, tra cui quello armato, riuscendo a farsi aprire la cassaforte e le cassette di sicurezza mentre il terzo complice faceva da palo all'esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapina alle poste banditi in fuga con 100mila euro in contanti impiegati minacciati con le armi

© Lanazione.it - Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi

Altri contenuti sullo stesso argomento

rapina poste banditi fugaRapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi - I malviventi si sono fatti aprire la cassaforte e poi sono fuggiti con il denaro ... Scrive lanazione.it

Rapina all'ufficio postale: banditi in fuga con 100mila euro - ha messo a segno intorno alle 14 di oggi (venerdì 29 agosto) una rapina all’ufficio postale ubicato su via Del Faro a Torre Canne, nella marina di Fasano. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Rapina Poste Banditi Fuga