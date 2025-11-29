Livorno, 29 novembre 2025 – Una rapina in piena regola, con armi in pugno e dipendenti minacciati. Accade all’ufficio postale di Stagno, a Livorno, nella conosciutissima via Marx. I malviventi, con almeno una pistola in pugno, sono riusciti a fuggire con un bottino ingente, sicuramente superiore ai 100mila euro in contanti. La dinamica della rapina. Secondo quanto raccolto dalla squadra mobile di Livorno, i rapinatori avrebbero atteso l'orario di apertura dell'ufficio per fare irruzione minacciando gli impiegati presenti. Due sarebbero entrati, tra cui quello armato, riuscendo a farsi aprire la cassaforte e le cassette di sicurezza mentre il terzo complice faceva da palo all'esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina alle poste, banditi in fuga con 100mila euro in contanti. Impiegati minacciati con le armi