Un assalto alla A14 nel Chietino ha coinvolto un portavalori, con l’uso di esplosivi e armi. L’incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico e sta attualmente impegnando le forze dell’ordine nella ricostruzione dei fatti. La rapina, dal valore stimato di circa 400mila euro, è sotto investigazione della Polizia Stradale.

Pescara - Un commando assalta un blindato all’alba nel Chietino, utilizza esplosivi e sparatorie per immobilizzare il mezzo, traffico paralizzato e indagini della Polizia Stradale in corso. Un colpo di forte impatto è stato portato a termine contro un portavalori lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Ortona e Pescara Sud, in provincia di Chieti, intorno alle 6.30 della mattina di lunedì 5 gennaio. Secondo le fonti investigative, l’episodio ha assunto i contorni di una rapina organizzata, con metodi da commando e un bottino stimato in circa 400mila euro. I malviventi, giunti sul posto a bordo di più vetture, avrebbero dapprima disseminato la carreggiata con chiodi a tre punte e introdotto fumogeni, ostacolando la circolazione e costringendo il blindato a fermarsi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Autostrada A14 nel caos: rapina da 400mila euro a portavalori con esplosivi, armi e fuga dei banditi

