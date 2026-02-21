Arisa fa il fitting dei vestiti di Sanremo 2026 | Sono nuda bisogna divertirsi
Arisa ha completato il fitting degli abiti per Sanremo 2026 e ha sorpreso tutti annunciando che salirà sul palco senza vestiti. La cantante ha spiegato che preferisce divertirsi e vivere il momento con spontaneità. Durante le prove, ha indossato solo un velo leggero, lasciando intendere che il suo look sarà molto diverso dal solito. La sua scelta ha già suscitato molte reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.
Arisa col dente d'argento: a pochi giorni da Sanremo 2026 sfoggia un sorriso "scintillante"Arisa ha mostrato il suo nuovo sorriso con un dente d'argento, un gesto deciso poco prima di partire per Sanremo 2026.
Arisa parteciperebbe a Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026: "Astenersi non è la soluzione"Arisa ha dichiarato che, in caso di vittoria al Festival di Sanremo 2026, prenderà parte all'Eurovision, perché fermarsi non risolve nulla.
arisa: “ieri ho fatto il fitting dei vestiti RAGAZZI sono nuda! ghgh eh vabbè dai tanto si campa una volta sola ragà cioè ogni tanto bisogna anche divertirsi non è che ci si può prende sempre seriamente e tutto DIVERTIAMOCI EH UN PO’ DIVERTIRSI DIVERTIR x.com
