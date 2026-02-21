Arisa fa il fitting dei vestiti di Sanremo 2026 | Sono nuda bisogna divertirsi

Arisa ha completato il fitting degli abiti per Sanremo 2026 e ha sorpreso tutti annunciando che salirà sul palco senza vestiti. La cantante ha spiegato che preferisce divertirsi e vivere il momento con spontaneità. Durante le prove, ha indossato solo un velo leggero, lasciando intendere che il suo look sarà molto diverso dal solito. La sua scelta ha già suscitato molte reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori.