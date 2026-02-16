Arisa parteciperebbe a Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026 | Astenersi non è la soluzione
Arisa ha dichiarato che, in caso di vittoria al Festival di Sanremo 2026, prenderà parte all’Eurovision, perché fermarsi non risolve nulla. La cantante insiste sull'importanza di partecipare, anche solo per portare avanti il proprio messaggio e mostrare chi è. Ricorda che rimanere a guardare non aiuta a cambiare le cose.
Arisa non ha dubbi: "Bisogna esserci, ed esserci nel modo giusto. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di partecipare agli eventi, dare testimonianza di noi stessi attraverso un messaggio e attraverso la lotta".🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorello e il caso Pucci a Sanremo: “Conti gode per le polemiche, ma la mina vagante del Festival è un’altra”
Fiorello si prende gioco delle polemiche a Sanremo, concentrate sulla rinuncia di Andrea Pucci.
Levante e la prima polemica di Sanremo 2026: “Se vinco no a Eurovision, non si può fare finta di niente”
La cantante Levante ha chiarito che, se dovesse vincere a Sanremo 2026, rifiuterebbe di partecipare all’Eurovision.