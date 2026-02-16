Arisa parteciperebbe a Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026 | Astenersi non è la soluzione

Arisa ha dichiarato che, in caso di vittoria al Festival di Sanremo 2026, prenderà parte all’Eurovision, perché fermarsi non risolve nulla. La cantante insiste sull'importanza di partecipare, anche solo per portare avanti il proprio messaggio e mostrare chi è. Ricorda che rimanere a guardare non aiuta a cambiare le cose.