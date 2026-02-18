Arisa col dente d’argento | a pochi giorni da Sanremo 2026 sfoggia un sorriso scintillante
Arisa ha mostrato il suo nuovo sorriso con un dente d’argento, un gesto deciso poco prima di partire per Sanremo 2026. La cantante ha deciso di aggiungere un tocco di originalità al suo look, scegliendo un impianto che spicca tra i suoi denti. Questo dettaglio si nota anche nelle foto pubblicate sui social, dove il sorriso brillante si distingue chiaramente.
Arisa cambia look: a poche settimane da Sanremo sfoggia i capelli lunghi a effetto bagnatoArisa ha recentemente rinnovato il suo stile, passando dai capelli corti a una chioma lunga e dall’aspetto a effetto bagnato.
Arisa parteciperebbe a Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026: “Astenersi non è la soluzione”Arisa ha dichiarato che, in caso di vittoria al Festival di Sanremo 2026, prenderà parte all’Eurovision, perché fermarsi non risolve nulla.
Arisa scopre di essere a #Sanremo2026 durante un pranzo al ristorante
