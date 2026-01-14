Sanremo 2026 dal ritorno della coppia Arisa e Anastasi a Raf e il figlio | le storie dietro gli autori delle canzoni
Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una selezione di autori e artisti di rilievo. Tra le novità e le conferme ci sono il ritorno di Arisa con Anastasi, insieme a Raf e suo figlio D’Art. Edwin Roberts emerge come uno degli autori più prolifici, contribuendo con più brani. Questo approfondimento svela le storie e i nomi dietro le canzoni che accompagneranno il prossimo Festival.
Ecco chi sono gli autori che hanno lavorato ai brani del prossimo Festival di Sanremo 2026: dal ritorno Arisa - Anastasi a Raf e suo figlio D'Art: Edwin Roberts compare come l'autore con più brani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Serena Brancale, Patty Pravo, Arisa e Tommaso Paradiso
Leggi anche: Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Raf a Fedez & Masini, Ermal Meta, Levante, Patty Pravo, Arisa e Tommaso Paradiso
Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026, ritorno alle origini da protagonista; Sanremo 2026, Sal, Luchè e Samurai: aria di ritorno in classifica; Madonna ospite a Sanremo 2026 dopo il successo della cover La bambola? L'indiscrezione bomba; Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Max Pezzali tutte le sere sulla nave”.
Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026, ritorno alle origini da protagonista - conduttrice a Sanremo 2026, cinque serate all'Ariston: ritorno alle origini da protagonista per l'artista che a Sanremo è nata. msn.com
Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: un ritorno a casa 33 anni dopo 'La Solitudine' - Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carriera da record e il ritorno sul palco che l’ha lanciata nel 1993Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carrie ... adnkronos.com
Laura Pausini co-conduttrice del "Festival di Sanremo 2026": l'annuncio di Carlo Conti - conduttrice per tutte le cinque serate del "Festival di Sanremo 2026" insieme a Carlo Conti, in una edizione che si ... alfemminile.com
Sanremo 2026: Laura Pausini sarà la co-conduttrice! La star affiancherà Carlo Conti per le cinque serate della kermesse, dall’apertura del 24 febbraio alla finale del 28. Un bellissimo ritorno a 33 anni dalla sua partecipazione con “La solitudine”. facebook
LAURA PAUSINI CONDURRÀ SANREMO 2026. L’annuncio ufficiale: la Regina del Pop italiano accanto a Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio. "Sono emozionata come al primo bacio". #Sanremo2026 #LauraPausini #CarloConti Siete contenti del suo ritorno x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.