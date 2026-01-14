Sanremo 2026 dal ritorno della coppia Arisa e Anastasi a Raf e il figlio | le storie dietro gli autori delle canzoni

Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una selezione di autori e artisti di rilievo. Tra le novità e le conferme ci sono il ritorno di Arisa con Anastasi, insieme a Raf e suo figlio D’Art. Edwin Roberts emerge come uno degli autori più prolifici, contribuendo con più brani. Questo approfondimento svela le storie e i nomi dietro le canzoni che accompagneranno il prossimo Festival.

Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: un ritorno a casa 33 anni dopo 'La Solitudine' - Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carriera da record e il ritorno sul palco che l’ha lanciata nel 1993Laura Pausini al Festival di Sanremo 2026 come conduttrice: la carrie ... adnkronos.com

Laura Pausini co-conduttrice del "Festival di Sanremo 2026": l'annuncio di Carlo Conti - conduttrice per tutte le cinque serate del "Festival di Sanremo 2026" insieme a Carlo Conti, in una edizione che si ... alfemminile.com

Sanremo 2026: Laura Pausini sarà la co-conduttrice! La star affiancherà Carlo Conti per le cinque serate della kermesse, dall’apertura del 24 febbraio alla finale del 28. Un bellissimo ritorno a 33 anni dalla sua partecipazione con “La solitudine”. facebook

LAURA PAUSINI CONDURRÀ SANREMO 2026. L’annuncio ufficiale: la Regina del Pop italiano accanto a Carlo Conti dal 24 al 28 febbraio. "Sono emozionata come al primo bacio". #Sanremo2026 #LauraPausini #CarloConti Siete contenti del suo ritorno x.com

