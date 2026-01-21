Sanremo 2026 Arisa torna con Magica Favola | svelato l’autore del brano

Sanremo 2026 vedrà il ritorno di Arisa, che presenta il brano

Negli ultimi anni Arisa ha vissuto con una certa sofferenza la lontananza dal palco del Teatro Ariston, un luogo che ha segnato profondamente la sua carriera artistica. Ora, però, il ritorno è sempre più vicino e la cantante sembra avere un vero asso nella manica. Arisa sarà infatti in gara al Festival di Sanremo 2026 con Magica Favola, un brano che porta una firma per lei molto significativa, quella di Giuseppe Anastasi, suo ex fidanzato e autore di alcune delle canzoni più importanti del suo percorso musicale. Nonostante il singolo non sia stato ancora ascoltato dal pubblico, le premesse appaiono decisamente positive.

Sanremo 2026, Arisa in gara con Magica favolaArisa torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

