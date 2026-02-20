LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ultime gare con Arianna Fontana e staffetta maschile

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nella gara di short track alle Olimpiadi di Milano 2026, a causa di una performance eccezionale sul ghiaccio. La gara si è svolta oggi alla Ice Skating Arena, dove gli atleti hanno dato il massimo nelle ultime competizioni. La giornata ha visto anche la finale della staffetta maschile, con team italiani che hanno combattuto fino all’ultimo giro. La tensione è salita mentre si aspettava il risultato finale, che ha portato emozioni e sorprese tra il pubblico presente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si chiude il capitolo short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 20 febbraio l’Ice Skating Arena del Forum di Assago ospiterà l’ultima giornata di gare, mettendo il sigillo a una rassegna che ha già regalato spettacolo, colpi di scena e grandi emozioni. L’Italia arriva all’atto conclusivo con un bottino importante: oro nella staffetta mista, argento di Arianna Fontana nei 500 metri e argento nella staffetta femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ultime gare con Arianna Fontana e staffetta maschile LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Fontana e staffetta maschile d’ORO! Spechenhauser argento e Nadalini bronzo nei 1000Segui in tempo reale i risultati dei Campionati Europei di short track 2026. LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brividoA Milano, durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Fontana si è fermato al di sotto delle aspettative nei 1000 metri di short track, scivolando fuori dal podio a causa di una brutta caduta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Fontana giù dal podio nei 1000! Staffetta maschile in finale, Sighel avanza col brivido; Rivivi il LIVE Short track: Spechenhauser vince la finale B! Sighel cade, staffetta donne in finale; Arianna Fontana supera i record: Argento Italia nella staffetta femminile di short track! 14 medaglie per l'Italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi · Risultati Milano Cortina 2025 oggi; Milano Cortina, short track: l'Italia è d'oro nella staffetta mista (video). LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: ultime gare con Arianna Fontana e staffetta maschileBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si chiude il capitolo short track ai ... oasport.it DIRETTA SHORT TRACK/ Olimpiadi 2026 video streaming Rai 2: Italia d’argento nella staffetta F! (18 febbraio)Diretta short track Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2: doppio appuntamento con i 500 maschili e la staffetta 3000 metri femminile. ilsussidiario.net Arianna Fontana è leggenda: familiari, tifosi azzurri e stranieri si complimentano per la quattordicesima medaglia olimpica conquistata dalla regina dello short track azzurro Chiara Soldi e Gioele Anelli - facebook.com facebook Arianna Fontana, come te nessuno mai x.com