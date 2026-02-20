LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | brutta caduta per Arianna Fontana avanza Confortola

Arianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. La campionessa italiana è scivolata su un tratto ghiacciato, perdendo velocità e finendo a terra. Nel frattempo, Dominik Confortola ha approfittato dell’incidente per avanzare nella classifica. La gara prosegue con tensione tra gli spettatori e gli atleti, mentre i tecnici valutano le condizioni di Fontana. La gara continua con il pubblico in attesa di aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it

