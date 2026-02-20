LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | brutta caduta per Arianna Fontana avanza Confortola
Arianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. La campionessa italiana è scivolata su un tratto ghiacciato, perdendo velocità e finendo a terra. Nel frattempo, Dominik Confortola ha approfittato dell’incidente per avanzare nella classifica. La gara prosegue con tensione tra gli spettatori e gli atleti, mentre i tecnici valutano le condizioni di Fontana. La gara continua con il pubblico in attesa di aggiornamenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: Sighel avanza col brivido nei 500, Fontana e Confortola in semifinale
Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: sorpresa Saccardi! Fontana e Confortola in semifinale
LIVE Milano Cortina 2026, l’accensione del braciere olimpico al Quirinale: diretta video
Argomenti discussi: Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: inizia l’ultima serata dello short trackCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it
Fontana e Sighel diretta short track: segui le finali pattinaggio velocità Milano-Cortina LIVEL'Italia protagonista all'Ice Skating Arena: fari puntati su Arianna e Pietro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
La campionessa olandese saluta Milano e le Olimpiadi a modo suo - facebook.com facebook
#ANTEPRIMA CV 07-2026 #ANTEPRIMA "Cortina festeggia Milano gestisce" #Olimpiadi e #Vino funzionano ma non sempre e non per tutti Poi i dati della #vendemmia, @ProWein business report, export francese e bollicine Scandinavia Da lunedì sul #corrier x.com