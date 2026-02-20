LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | brutta caduta per Arianna Fontana avanza Confortola

Arianna Fontana è caduta bruscamente durante una gara di sci di fondo, causando preoccupazione tra i presenti. La campionessa italiana è scivolata su un tratto ghiacciato, perdendo velocità e finendo a terra. Nel frattempo, Dominik Confortola ha approfittato dell’incidente per avanzare nella classifica. La gara prosegue con tensione tra gli spettatori e gli atleti, mentre i tecnici valutano le condizioni di Fontana. La gara continua con il pubblico in attesa di aggiornamenti.