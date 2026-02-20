Arianna Fontana è finita a terra durante i 1500 metri femminili di short track a Milano Cortina 2026. La sciatrice è caduta senza essere responsabile di un contatto diretto, ma è stata comunque penalizzata. Dopo un momento di confusione, gli organizzatori hanno deciso di far ripetere la gara. La atleta ha reagito con determinazione, pronta a dimostrare il suo valore nella nuova manche. La ripresa della gara ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti.

Grande caos nel sesto e ultimo quarto di finale dei 1500 metri femminili di short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, Arianna Fontana era tra le protagoniste della heat insieme alla belga Hanne Desmet, alla coreana Noh Dohee, all’atleta di Hong Kong Lam Ching Yan, all’americana Kristen Santos-Griswold e alla polacca Kamila Sellier. La prova è apparsa fin da subito piuttosto convulsa, con le atlete impegnate a studiare il momento giusto per lanciarsi all’attacco in chiave qualificazione. Dopo otto giri Desmet ha preso l’iniziativa e, alle sue spalle, Fontana e Sellier hanno provato a tenere il ritmo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa è successo ad Arianna Fontana: messa giù senza colpe, poi si ripete la gara!

Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in semifinale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successoArianna Fontana è caduta nella sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track.

