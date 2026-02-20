Arianna Fontana cade nella sesta batteria poi riparte e va in finale Ferita al volto per la polacca Sellier | cosa è successo
Arianna Fontana è caduta durante la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track, ma è riuscita a rialzarsi e a qualificarsi per la finale. Durante la gara, la sciatrice italiana ha subito una ferita al volto causata da un contatto con la polacca Sellier, che ha provocato un’attenzione medica immediata. La corsa è stata temporaneamente sospesa prima di riprendere, lasciando gli appassionati in attesa del risultato finale.
È stata interrotta (e poi ripresa) la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. Ed è stata interrotta per la caduta di tre atlete, tra cui Arianna Fontana. Gara fermata per soccorrere la Sellier, ma anche Arianna Fontana – caduta sul braccio destro – ricorre alle cure dei medici. La carambola è cominciata a causa della statunitense Santos-Griswold, che ha travolto la polacca Sellier (ferita in viso) e a sua volta ha colpito Arianna Fontana, davvero sfortunata. La gara è poi ripartita senza Santos – Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in semifinale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successoArianna Fontana è caduta nella sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track.
Fontana e Sighel in finale nella staffetta mista short track. Paura Goggia, cade in combinata | Volo in curva: cosa è successo Goggia si fa male in una combinata di sci alpino e finisce in ospedale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Arianna Fontana caduta nelle batterie dei 1.500. Gara interrotta per pochi minuti: cosa è successoArianna Fontana è caduta nei 1.500 metri facendosi male al braccio. Durante i quarti di finale dei 1.500 metri c'è stato un contatto tra l'americana Kristen ... ilmessaggero.it
Short track, staffetta argento Fontana nella storia: 14 medaglieArianna Fontana supera Edoardo Mangiarotti. Con l’argento nella staffetta short track 3000 metri ai Giochi di Milano Cortina, l’azzurra diventa la più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Con la quatt ... panorama.it
Venerdì spettacolo, a #MilanoCortina2026, con il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana. Da non perdere il debutto dello ski cross con la nostra Jole Galli. Tenetevi forte! Sito Ufficiale https://milanocortina2026.coni.it/it/ Segui Italia - facebook.com facebook
"14 medaglie spalmate in 20 anni. Arianna Fontana ha realizzato un sogno ma, mentre batte il record, vive anche una piccola delusione. Sfumata per un soffio la medaglia d'oro" Enzo Tamborra #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com