Arianna Fontana è caduta durante la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track, ma è riuscita a rialzarsi e a qualificarsi per la finale. Durante la gara, la sciatrice italiana ha subito una ferita al volto causata da un contatto con la polacca Sellier, che ha provocato un’attenzione medica immediata. La corsa è stata temporaneamente sospesa prima di riprendere, lasciando gli appassionati in attesa del risultato finale.

È stata interrotta (e poi ripresa) la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. Ed è stata interrotta per la caduta di tre atlete, tra cui Arianna Fontana. Gara fermata per soccorrere la Sellier, ma anche Arianna Fontana – caduta sul braccio destro – ricorre alle cure dei medici. La carambola è cominciata a causa della statunitense Santos-Griswold, che ha travolto la polacca Sellier (ferita in viso) e a sua volta ha colpito Arianna Fontana, davvero sfortunata. La gara è poi ripartita senza Santos – Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in finale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successo

