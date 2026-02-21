Argento e lacrime | Tomasoni dedica la medaglia alla fidanzata
Federico Tomasoni ha ottenuto il secondo posto nello ski cross, portando a casa una medaglia d’argento. La sua prestazione si lega alla perdita della fidanzata, Matilde Lorenzi, morta nel 2024. Durante la premiazione, Tomasoni ha dedicato il risultato a lei, stringendo la medaglia con emozione. La sua vittoria rappresenta anche un gesto di ricordo e di forza personale, mentre la competizione prosegue con altri atleti in gara.
Un argento intriso di dolore e di una dedica che risuona nel cielo di Milano Cortina 2026. Federico Tomasoni ha conquistato il secondo posto nello ski cross, un trionfo sportivo profondamente segnato dalla scomparsa della sua fidanzata, Matilde Lorenzi, avvenuta nel 2024. La sua medaglia, baciata sul podio, è un omaggio all’atleta scomparsa, un gesto che va oltre la competizione e si carica di un significato emotivo potente. La performance di Tomasoni, giunto alle spalle del compagno di squadra Simone Deromedis, è stata caratterizzata da una determinazione straordinaria, amplificata dal ricordo di Matilde. 🔗 Leggi su Ameve.eu
