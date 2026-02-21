Tomasoni Dedica la Medaglia d’Argento a Matilde Lorenzi | Emozione e Ricordo sul Podio di Milano Cortina

Tomasoni ha dedicato la medaglia d’argento a Matilde Lorenzi, motivato dalla perdita della sua allenatrice. In una finale a Livigno, tra il rumore della folla e il silenzio dei ricordi, il gesto ha suscitato emozioni profonde. La corsa si è conclusa con un risultato che porta con sé un significato speciale. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, consapevole del legame tra vittoria e memoria.

Un abbraccio tra adrenalina e silenzio. A Livigno, nella polvere gelata della finale, una medaglia d’argento diventa memoria viva. Il pubblico canta, poi si ferma: sul podio di Milano Cortina un gesto semplice spezza il rumore e fa spazio a un nome che conta più di tutto. Lo ski cross non lascia respiro. Quattro atleti in fila, porte strette, paraboliche, dossi. In finale olimpica non valgono i tempi: conta l’ordine d’arrivo, la lucidità negli incroci, la linea pulita. Tomasoni sceglie la traiettoria corta, non forza il contatto, scivola in spinta sull’ultimo dosso. Taglia il traguardo secondo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Deromedis oro nello skicross a Milano Cortina, Tomasoni favola d’argento con dedica a Matilde LorenziFederico Deromedis ha vinto un oro nello skicross a Milano Cortina, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali.

Tomasoni, un sogno olimpico per due: sul casco il ricordo della fidanzata Matilde LorenziTomasoni, giovane atleta bergamasco, ha deciso di portare con sé un ricordo speciale durante le competizioni: sul casco ha impressa la foto della fidanzata Matilde Lorenzi, morta nell’ottobre 2024 in un incidente durante un allenamento.

