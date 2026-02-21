Tomasoni Dedica la Medaglia d’Argento a Matilde Lorenzi | Emozione e Ricordo sul Podio di Milano Cortina

Tomasoni ha dedicato la medaglia d’argento a Matilde Lorenzi, motivato dalla perdita della sua allenatrice. In una finale a Livigno, tra il rumore della folla e il silenzio dei ricordi, il gesto ha suscitato emozioni profonde. La corsa si è conclusa con un risultato che porta con sé un significato speciale. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, consapevole del legame tra vittoria e memoria.

© Tvplay.it - Tomasoni Dedica la Medaglia d’Argento a Matilde Lorenzi: Emozione e Ricordo sul Podio di Milano Cortina

Un abbraccio tra adrenalina e silenzio. A Livigno, nella polvere gelata della finale, una medaglia d’argento diventa memoria viva. Il pubblico canta, poi si ferma: sul podio di Milano Cortina un gesto semplice spezza il rumore e fa spazio a un nome che conta più di tutto. Lo ski cross non lascia respiro. Quattro atleti in fila, porte strette, paraboliche, dossi. In finale olimpica non valgono i tempi: conta l’ordine d’arrivo, la lucidità negli incroci, la linea pulita. Tomasoni sceglie la traiettoria corta, non forza il contatto, scivola in spinta sull’ultimo dosso. Taglia il traguardo secondo. 🔗 Leggi su Tvplay.it Deromedis oro nello skicross a Milano Cortina, Tomasoni favola d’argento con dedica a Matilde LorenziFederico Deromedis ha vinto un oro nello skicross a Milano Cortina, portando a casa il primo oro italiano in questa disciplina ai Giochi invernali. Tomasoni, un sogno olimpico per due: sul casco il ricordo della fidanzata Matilde LorenziTomasoni, giovane atleta bergamasco, ha deciso di portare con sé un ricordo speciale durante le competizioni: sul casco ha impressa la foto della fidanzata Matilde Lorenzi, morta nell’ottobre 2024 in un incidente durante un allenamento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dalla dedica di Tomasoni all'estasi di Deromedis: rivivi la premiazione e l'inno; Un'altra giornata trionfale per lo sport trentino: Simone Deromedis è medaglia d’oro; Deromedis e Tomasoni, la storia siete voi: la doppietta oro-argento in 3’; Deromedis, Giovannini, Vittozzi e non solo: programma del 21 febbraio. Tomasoni argento a Milano-Cortina: il casco con il sole di Matilde LorenziFederico Tomasoni sale sul podio olimpico con un argento che pesa molto più di una medaglia. A Livigno, sotto la fitta nevicata della pista di skicross, il 28enne bergamasco di Castione della Presolan ... msn.com Milano Cortina, Tomasoni e la dedica alla fidanzata Matilde Lorenzi morta nel 2024Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina, Tomasoni e la dedica alla fidanzata Matilde Lorenzi morta nel 2024 ... tg24.sky.it UNA DEDICA SPECIALE SUL CASCO DI TOMASONI Federico ha vinto la medaglia d’argento nello ski cross con un casco che raffigura un sole giallo al centro, in memoria della sua ragazza Matilde Lorenzi, giovane sciatrice scomparsa circa un anno e m - facebook.com facebook Commovente la dedica della medaglia d'argento di Federico #Tomasoni alla sua fidanzata #MatildeLorenzi scomparsa poco più di un anno fa in un incidente sulle piste. #MilanoCortinaOlympics2026 #skicross #21febbraio x.com