Aquileia celebra l’anniversario Unesco guardando al futuro con un focus sull’accessibilità culturale

In occasione del 27° anniversario dell’iscrizione di Aquileia nella World Heritage List Unesco, il 5 dicembre 2025 si terrà il convegno “Aquileia patrimonio di tutti”, una giornata di approfondimento e confronto, organizzata dalla Fondazione Aquileia, dedicata alla valorizzazione dei siti Unesco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

