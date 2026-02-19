Da Okc a Sacramento | ecco il ranking per il gran finale di stagione

Il ranking delle squadre della NBA si aggiorna dopo le ultime partite, con Oklahoma City e Sacramento che salgono nella classifica. La causa è una serie di vittorie negli ultimi incontri che hanno migliorato le loro posizioni. I Thunder hanno conquistato tre vittorie di fila, mentre i Kings hanno mantenuto un ritmo costante grazie a un attacco efficace. Ora entrambe le squadre si preparano per il finale di stagione, con obiettivi chiari e rotazioni studiate per affrontare le prossime sfide. La corsa ai playoff entra nel vivo.

E adesso si fa sul serio. L'All Star Game più visto degli ultimi 15 anni (e di sicuro il più spettacolare) ha chiuso ufficialmente la prima parte di stagione. Ora comincia la corsa vera: playoff, ambizioni, pressione, titolo. Ecco come stanno le 30 squadre al via della parte che conta, analizzate con quintetti e ambizioni e messe in fila dividendole in 5 sezioni: quelle che puntano al titolo, le contender, quelle con in testa i playoff, quelle a cui basta il Play-In e quelle che hanno già nel mirino il 2026-27.