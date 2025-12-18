Calcio serie C sabato il big match da non fallire E i precedenti sono positivi Gubbio servono punti a Pineto
Il Gubbio si prepara a vivere un grande appuntamento: il big match contro il Pineto, in programma sabato alle 17:30. Una sfida fondamentale per i rossoblù, che chiuderà il girone di andata e il 2025 calcistico. I precedenti positivi alimentano la speranza di ottenere i punti necessari per consolidare la posizione in classifica e affrontare il futuro con rinnovata fiducia.
GUBBIO – Per il Gubbio si avvicina sempre di più la sfida contro il Pineto, quella che sabato 20 dicembre con calcio d’inizio alle 17:30 chiuderà sia il 2025 calcistico dei rossoblù che il girone di andata del campionato in corso. La squadra di mister Di Carlo si trova praticamente costretta a uscire dal "Pavone-Mariani" con un risultato positivo, per allontanare la crisi di risultati e prestazioni e guardare alla lunga sosta con maggiore fiducia e una classifica che potrebbe tornare parzialmente a sorridere. Se l’inerzia del momento non è dalla parte del Gubbio, almeno i numeri lo sono. I rossoblù, nelle quattro sfide disputate contro i biancazzurri abruzzesi, non hanno infatti mai perso e anzi, nei due confronti giocati in trasferta hanno sempre trovato la vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
