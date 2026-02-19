Più di mille tifosi amaranto partono oggi verso Gubbio, spinti dalla passione per la squadra e dalla voglia di sostenere i giocatori. La grande partecipazione dimostra quanto il club sia nel cuore dei supporter, pronti a riempire le strade e le tribune. La trasferta si preannuncia intensa e carica di emozioni, con il gruppo che si muove compatto sotto un cielo grigio. I tifosi si preparano a vivere un’altra avventura, pronti a sostenere la loro squadra fino alla fine.

L’amore e la passione, nonostante il pur breve tragitto, ci porteranno in quel di Gubbio. Saremo più di mille, come gli eroi risorgimentali al seguito di Garibaldi. Non riuniremo l’Italia, ma agli eugubini — con i quali ci unisce il comune odio verso il “grifone” — chiederemo strada, per poi assestare una mazzata ai romagnoli del Ravenna. Due partite fondamentali per consolidare un margine di sicurezza ancora più ampio. Affronteremo, menomati da squalifiche e infortuni, gli uomini della città dell’Albero di Natale: antica città romana, protetta a nord dal Monte Catria (1702 m) e dal Monte Nerone (1525 m). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Saremo più di mille: orgoglio amaranto in marcia verso Gubbio

Sabato la trasferta di Gubbio. Più di mille biglietti per i tifosi amarantoSabato, i tifosi dell’Arezzo partiranno alla volta di Gubbio per la partita, dopo aver acquistato oltre mille biglietti in prevendita.

Leggi anche: Gubbio-Livorno 0-0: le pagelle degli amaranto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.