Napoli profondo rosso | addio Scudetto e coppe Tra l’incubo infortuni e la furia di Conte contro gli arbitri La stagione è fallimentare? – VIDEO di Andrea Bargione

Il Napoli ha subito una sconfitta pesante che ha precluso la possibilità di vincere lo scudetto e le coppe, a causa di una serie di infortuni e delle polemiche con gli arbitri. In questo mese di febbraio, la squadra si trova in una crisi profonda, con giocatori chiave out e tensioni che aumentano. La situazione si riflette anche nelle parole di Antonio Conte, che accusa gli arbitri di favorire gli avversari. I tifosi azzurri vivono un momento difficile, con poche speranze di recuperare la stagione.

Infortunio Thuram: si ferma il centrocampista della Juventus in allenamento.