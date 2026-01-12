Appiano Gentile Inter | Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il Lecce

L’Inter ha svolto questa mattina una sessione di allenamento ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Lecce. La squadra si concentra sulla preparazione tattica e fisica, con attenzione alle condizioni dei giocatori infortunati e ai tempi di recupero. Le ultime notizie riguardano anche eventuali diffidati e aggiornamenti sulla formazione in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Non c’è sosta per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo l’intenso pareggio per 2-2 contro il Napoli, la squadra si è ritrovata immediatamente al Bper Training Centre di Appiano Gentile per una sessione mattutina di allenamento. L’obiettivo è smaltire le fatiche del big match e preparare al meglio la sfida contro il Lecce, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il Lecce Leggi anche: Pisa Inter, tutto pronto per la giornata dei nerazzurri! Cosa filtra dopo la seduta di allenamento mattutina a Appiano Gentile Leggi anche: Appiano Gentile Inter: testa al Genoa, allenamento a -2 dalla sfida Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, cosa può succedere con Cancelo: perché il giocatore potrebbe tornare a Milano; Chivu verso l'Atalanta: «Sono stimolato dalla “lavatrice Inter”, accetto anche la distorsione della realtà»; Mercato di gennaio, si parte: tutte le date della sessione invernale in Serie A e nei principali paesi del mondo; Chivu pronto a tutto per Cancelo, difesa sconquassata: doppio addio. Inter: squadra già in campo ad Appiano, punta il Lecce - Ritorno in campo per l'Inter, che si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 1- ansa.it Le voci delle Dolomiti ad Appiano Gentile. Il Coro della SAT arriva in concerto nella nostra comunità: un appuntamento speciale dentro le celebrazioni 1966–2026 | 60 anni Coro La Rocca. 31 gennaio 2026 ore 18:00 Chiesa S. Stefano – Appiano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.