Appiano Gentile Inter | Sessione di allenamento mattutina in vista della sfida con il Lecce

L’Inter ha svolto questa mattina una sessione di allenamento ad Appiano Gentile in preparazione della sfida contro il Lecce. La squadra si concentra sulla preparazione tattica e fisica, con attenzione alle condizioni dei giocatori infortunati e ai tempi di recupero. Le ultime notizie riguardano anche eventuali diffidati e aggiornamenti sulla formazione in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Non c’è sosta per l’ Inter di Cristian Chivu. Dopo l’intenso pareggio per 2-2 contro il Napoli, la squadra si è ritrovata immediatamente al Bper Training Centre di Appiano Gentile per una sessione mattutina di allenamento. L’obiettivo è smaltire le fatiche del big match e preparare al meglio la sfida contro il Lecce, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, in programma mercoledì 14 gennaio alle 20. 🔗 Leggi su Internews24.com

