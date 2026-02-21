Appennino isolato | fondi tagliati servizi a rischio e comunità

Il governo ha deciso di ridurre i finanziamenti destinati ai Comuni montani dell’Appennino, causando preoccupazione tra gli abitanti. Questa scelta ha portato a tagli nei servizi essenziali come scuole, ambulanze e strade. Le comunità locali si sentono abbandonate e temono che l’isolamento aumenti. La situazione mette in discussione la qualità della vita di chi vive in queste aree. La decisione ha già generato proteste e richieste di chiarimenti.

Esclusione dai fondi per i Comuni montani: una scelta incomprensibile che rischia di isolare l’Appennino. Una profonda ondata di disappunto si è levata dai comuni marchigiani a seguito della recente revisione dei criteri di classificazione delle aree montane, che ha comportato l’esclusione di numerosi territori dai fondi e dai benefici ad essi destinati. La decisione, promossa dal ministro per gli Affari regionali, ha sollevato forti critiche da parte delle amministrazioni locali e dei gruppi consiliari, che denunciano una mancata considerazione delle reali condizioni socio-economiche dell’Appennino e un rischio concreto di compromettere servizi essenziali e lo sviluppo delle aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

