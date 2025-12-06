Case di comunità allarme della Cgil | Gravissimi ritardi fondi a rischio

"I pesanti ritardi accumulati nei cantieri per la realizzazione delle Case di comunità, che rischiano di compromettere il rispetto delle scadenze previste mettendo in pericolo il completamento delle opere, non riguarda solo la provincia di Ancona, ma anche quella di Macerata". È quanto denunciano Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, e Romina Maccari, dello Spi – Cgil. "In base i dati in nostro possesso, aggiornati allo scorso ottobre, le percentuali medie di realizzazione dei sette progetti finanziati nel nostro territorio si attestano intorno al 25% dei fondi spesi, con picchi estremi, come quelli relativi alla Casa di comunità di Macerata, per la quale è stata spesa solo una piccolissima parte dei fondi inizialmente stanziati, con ritardi accumulati che sarà difficile recuperare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case di comunità, allarme della Cgil: "Gravissimi ritardi, fondi a rischio"

