Ex principe Andrea per Caprarica Re Carlo deve abdicare dopo i 10 milioni a Virginia Giuffre | Sapevano
Antonio Caprarica sostiene che Re Carlo debba rinunciare al trono dopo che il fratello, l'ex principe Andrea, è stato coinvolto in uno scandalo legato a Virginia Giuffre, con un pagamento di 10 milioni di sterline. Secondo il giornalista, il re avrebbe saputo di questa vicenda e non avrebbe preso provvedimenti adeguati. Caprarica afferma che la famiglia reale deve assumersi le proprie responsabilità e che il sovrano dovrebbe fare un passo indietro per tutelare l’immagine della monarchia. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica in Gran Bretagna.
Dopo l'arresto (e il successivo rilascio) dell'ex principe Andrea, secondo Antonio Caprarica Re Carlo III dovrebbe abdicare, "ma non accadrà". Lo storico corrispondente della Rai a Londra ha puntato il dito contro il sovrano per "il suo coinvolgimento nel pagamento di 10 milioni di dollari a Virginia Giuffre", accusatrice di Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del Re. Perché Re Carlo deve abdicare secondo Caprarica Cosa accadrà alla Royal Family dopo l'arresto dell'ex principe Andrea Chi è l'ex principe Andrea: il "ritratto" di Caprarica Perché Re Carlo deve abdicare secondo Caprarica In un'intervista concessa a Quotidiano Nazionale, Antonio Caprarica, storico corrispondente della Rai da Londra, ha commentato il recente arresto per "cattiva condotta in carica pubblica" dell'ex principe Andrea, successivamente rilasciato.
