Il castello indistruttibile | torna al Rouge et Noir il film girato ai Danisinni

Dai festival alle sale: ritorna al cinema a Palermo, dov’è nato ed è stato girato, “Il Castello Indistruttibile” il film di Danny Biancardi, Virginia Nardelli, Stefano La Rosa, la storia di Angelo, Mery e Rosy, tre undicenni che vivono a Danisinni, il quartiere del capoluogo siciliano. Qui, nello spazio sospeso di un asilo abbandonato, decidono di esser liberi e dare libero sfogo alla fantasia, lontani dalle difficoltà di tutti giorni, in cammino verso l’età adulta. Appuntamento lunedì 23 febbraio alle 19 al Cinema Rouge et Noir (Piazza Giuseppe Verdi, 8). Questa retrospettiva crea un filo ideale con Il Castello Indistruttibile, esplorando luoghi, infanzie e comunità che continuano a plasmare la città e le nuove generazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Rosemary’s Baby”: il film di Polanski al cinema Rouge et NoirQuesta sera il film “Rosemary’s Baby” di Roman Polanski torna sul grande schermo al cinema Rouge et Noir.

"Io e Annie" Rouge et Noir: il film di Woody Allen in cartellone al SupercineclubAl Supercineclub è in programmazione “Io e Annie” di Woody Allen, una commedia romantica che esplora le complesse dinamiche delle relazioni moderne.

