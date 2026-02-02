Franco Battiato - Il lungo viaggio | il film in anteprima al Rouge et Noir

Questa settimana il cinema a Milano apre le porte a un nuovo film dedicato a Franco Battiato. Si intitola

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Lunedì 2 febbraio alle 15:20 e martedì 3 febbraio alle 19:15 in anteprima sul grande schermo del Rouge et Noir "Franco Battiato - Il lungo viaggio" di Renato De Maria, con Dario Aita e Simona Malato. Il film racconta il percorso del giovane Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita, dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Franco Battiato Il lungo viaggio

La proiezione in anteprima del film “Franco Battiato.

Arriva al cinema il primo film dedicato a Franco Battiato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Franco Battiato Il lungo viaggio

Argomenti discussi: Franco Battiato - Il lungo viaggio, il film sul cantautore; Arriva al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio. Evento speciale solo il 2, 3 e 4 febbraio; Franco Battiato rivive al cinema nel biopic 'Il lungo viaggio'; Franco Battiato. Il lungo viaggio, la recensione del film.

Franco Battiato – Il lungo viaggio è la biografia di un artista che non ti aspettiBiopic imperfetto ma imperdibile, con un magnifico Dario Aita (visto in Parthenope di Paolo Sorrentino) magnifico nel restituire la fisicità e le movenze di Franco ... iodonna.it

Franco Battiato. Il lungo viaggio, di Renato De MariaImperfetto ma sincero, un biopic che evita la mitizzazione e costruisce un ritratto empatico. Da oggi al 4 febbraio ... sentieriselvaggi.it

Arriva Franco Battiato lunedi 2 febbraio alle 21 al Cinema Italia a Faenza! Imperdibile! Cinemaincentro MEI - Meeting Degli Indipendenti @inprimopiano - facebook.com facebook

La mostra su Franco Battiato al Maxxi di Roma x.com