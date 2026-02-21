Annuncio esplosivo prima di Juve-Como | Gesto grave 2 mesi di squalifica

Prima della partita tra Juventus e Como, è stato annunciato un provvedimento disciplinare che prevede due mesi di squalifica per un giocatore. La decisione arriva dopo un episodio considerato grave durante l’ultima partita, che ha suscitato molte discussioni. La vicenda riguarda un gesto contestato in campo, che ha attirato l’attenzione degli organi sportivi. La notizia si diffonde mentre i tifosi attendono con curiosità il match di sabato.

"È una delle squadre più fallose di Serie A. Ma lui viene dipinto come il vate del nuovo modo di fare calcio" Manca davvero pochissimo a Juve-Como, anticipo del sabato della 26esima giornata di Serie A. I bianconeri non potranno contare su Bremer e andranno a caccia di tre punti che, sul piano del morale al di là della classifica, potranno far comodo in vista del ritorno Champions col Galatasaray. Mercoledì servirà un'impresa, questo è indubbio, dopo il 5-2 patito a Istanbul. Il Como viene invece dal buon punto in casa del Milan, ma non potrà fare affidamento sulla stella della sua squadra, ovvero Nico Paz squalificato per una giornata. Juve Como, Fabregas perde un fedelissimo per squalifica per il match di sabato all'Allianz Stadium. Cesc Fabregas non potrà schierare uno dei suoi giocatori più affidabili contro il Como, perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un cartellino rosso nell'ultima partita.