De Laurentiis in campo prima di Napoli-Como | gesto raro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è salito in campo prima della partita contro il Como. È stato un gesto che si vede poco, quasi inusuale per un dirigente. L’assenza di comunicazioni ufficiali ha lasciato tutti sorpresi. De Laurentiis ha osservato la squadra e si è fermato a parlare con alcuni giocatori, senza fare dichiarazioni pubbliche. Intanto, i tifosi sono ancora delusi per l’eliminazione in Coppa Italia, arrivata ai rigori. La squadra ora si concentra sul campionato, ma l’episodio ha attirato l

La delusione per l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, arrivata ai calci di rigore, è stata preceduta da un momento insolito che non è passato inosservato. Prima del fischio d'inizio, infatti, Aurelio De Laurentiis ha lasciato la tribuna per scendere a bordo campo e salutare la squadra, un gesto che raramente si vede nel rituale pre-partita del presidente azzurro. A riferire l'episodio è Il Mattino, che sottolinea come la presenza di De Laurentiis sugli spalti nelle gare importanti sia consuetudine, mentre l'ingresso in campo per un saluto diretto al gruppo rappresenti un segnale meno abituale.

