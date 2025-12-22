Da Regione Lombardia 60 milioni di euro ai distretti del commercio sono 31 nella Bergamasca

La Giunta regionale della Lombardia ha deliberato in occasione della seduta di discussione e approvazione del bilancio 2026-2028 un importante stanziamento di 60 milioni di euro destinato ai Distretti del Commercio. Attualmente sono in totale 219, di cui 31 nella nostra provincia, dove coinvolgono oltre 150 comuni. L’obiettivo di questo provvedimento è sostenere il tessuto economico locale tramite i Distretti che hanno dimostrato, e dimostrano, di avere un impatto positivo favorendo la rigenerazione urbana e supportando le imprese di vicinato, cuore pulsante delle comunità lombarde. Le risorse saranno impiegate per progetti di sviluppo, innovazione e promozione dei territori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

