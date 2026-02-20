Confesercenti Angri | Severino rinnova l’invito al Comune per l’adesione ai distretti del commercio

Aldo Severino, presidente di Confesercenti Angri, ha nuovamente sollecitato il Comune a aderire ai Distretti del Commercio, evidenziando i benefici pratici per le attività locali. La richiesta nasce dalla necessità di sostenere negozi e imprese in difficoltà, offrendo nuove opportunità di crescita. Severino ha sottolineato come questa scelta possa favorire il rilancio economico del centro cittadino. L’amministrazione comunale sta valutando la proposta in vista delle prossime decisioni.

Confesercenti Angri, attraverso il suo presidente Aldo Severino, rinnova con determinazione l’invito all’Amministrazione comunale affinché proceda all’adesione alla normativa regionale sui Distretti del Commercio, cogliendo un’opportunità concreta e strategica per il rilancio del tessuto economico cittadino. La sollecitazione si inserisce alla luce della recente comunicazione della Regione Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – relativa agli interventi in favore dei Distretti del Commercio, con la quale è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande (nuova scadenza 13 aprile 2026) e l’integrazione delle spese ammissibili.🔗 Leggi su Salernotoday.it Festività 2026, l'appello di Confesercenti Angri: "Sosteniamo il commercio locale"In vista delle festività del 2026, Confesercenti Angri rinnova il proprio appello a sostenere il commercio locale. Lavori di Pubblica Utilità, il Comune rinnova l'adesione al progetto e offre subito tre opportunitàIl Comune di Vigodarzere rinnova l’adesione ai Lavori di Pubblica Utilità e mette subito sul tavolo tre opportunità per i cittadini. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Confesercenti Angri: Severino rinnova l’invito al Comune per l’adesione ai distretti del commercioConfesercenti Angri, attraverso il suo presidente Aldo Severino, rinnova con determinazione l’invito all’Amministrazione comunale affinché proceda all’adesione alla normativa regionale sui Distretti d ... salernotoday.it