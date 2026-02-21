Andrea trono a rischio | legge shock dopo l’arresto per il caso
Andrea rischia di perdere il suo diritto al trono dopo essere stato coinvolto nel caso Epstein. Il governo britannico sta considerando una legge che potrebbe escludere definitivamente l’ex principe dalla successione. La proposta nasce in risposta alle accuse e alle indagini recenti che hanno messo in discussione la sua posizione. La decisione potrebbe portare a cambiamenti storici nella linea di successione reale. La discussione sulla legge è ancora in fase preliminare.
Il governo britannico sta valutando una legge per escludere l’ex principe Andrea dalla linea di successione al trono, una mossa senza precedenti scatenata da recenti sviluppi nel caso Epstein e dall’arresto e dal successivo rilascio dell’ex duca di York. La decisione, se attuata, segnerebbe un punto di svolta nella storia della monarchia britannica, mettendo in discussione secoli di tradizione e sollevando interrogativi sul futuro della corona. L’arresto di Andrea Mountbatten-Windsor giovedì scorso ha gettato un’ombra sulla famiglia reale. Il fratello di re Carlo III è stato interrogato per diverse ore dalla polizia in relazione a email contenenti informazioni riservate, scambiate con il finanziere condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein quando l’ex principe era inviato speciale per il commercio britannico.🔗 Leggi su Ameve.eu
